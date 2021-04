Temperatura cai e deve chegar a 14ºC em Americana nesta semana

Foto: Will Moreira/Portal de Americana

Os amantes do frio podem comemorar. A temperatura mínima deve cair durante esta semana e deve chegar a 14ºC. De acordo com a Climatempo, todos dos dias da semana a temperatura deve ficar abaixo de 30ºC.

A quinta(22) e a sexta-feira(23), devem ter nevoeiro ao amanhecer. A menor mínima deve ser atingida na sexta, quando os termômetros devem variar entre 14ºC e 29ºC.

Possível ciclone subtropical em formação na costa de SP

Uma área de baixa pressão atmosférica se desenvolve na costa de São Paulo e no decorrer desta segunda-feira, 19 de abril, deve ficar completamente organizada, formando um sistema circular fechado, com ventos girando 360° no sentido horário.

A análise de temperatura da água do mar e da atmosfera e a simulação de vários modelos atmosféricos sugerem que esta área de baixa pressão atmosférica poderá se transformar em um ciclone subtropical.

Confira a previsão completa:

Segunda-feira: 17ºC – 27ºC

Terça-feira: 16ºC – 27ºC

Quarta-feira: 16ºC – 27ºC

Quinta-feira: 15ºC – 28ºC

Sexta-feira: 14ºC – 29°C

Sábado: 16ºC – 31ºC

Domingo: 16ºC – 26ºC