Tucanos pousam e bicam câmera de monitoramento em Campinas

Dois tucanos pousaram em frente à câmera de monitoramento de tráfego da CCR AutoBAn localizada na altura do km 97 da Via Anhanguera (SP-330), em Campinas. O flagrante foi registrado por volta das 8h20 de domingo, 18 de abril. Os tucanos permaneceram no local por aproximadamente dois minutos.

Este foi quinto registro de aves nas câmeras de monitoramento da concessionária que administra o Sistema Anhanguera-Bandeirantes apenas neste mês de abril, sendo três em Campinas. No sábado (3/4), por volta das 7h30, dois papagaios pousaram em frente ao equipamento do km 13 da Via Anhanguera (SP-330), em São Paulo. Já no domingo (4/4), perto das 8h40, um tucano ficou em frente à câmera do km 1 da Rodovia Adalberto Panzan (SPI102/330) e um pica-pau do campo foi flagrado, por volta das 10h, na altura do km 92 da SP-330, em Campinas. Na semana passada, na segunda-feira (12/4) dois papagaios foram filmados em frente ao equipamento do km 13 da Rodovia dos Bandeirantes, próximo à Marginal Tietê, em São Paulo.

Atualmente o Sistema Anhanguera-Bandeirantes conta com 106 câmeras de monitoramento de tráfego, capazes de cobrir quase 100% do trecho administrado pela CCR AutoBAn, concessionária que integra o Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo, gerenciado pela ARTESP (Agência de Transporte do Estado de São Paulo).

Projeto Guardiões da Mata

Preocupada com a preservação da biodiversidade da região ao entorno das rodovias Anhanguera e Bandeirantes, a CCR AutoBAn firmou parceria em 2009 com a Associação Mata Ciliar por meio do Projeto Guardiões da Mata. Com a parceria, todo animal silvestre resgatado no Sistema Anhanguera-Bandeirantes é encaminhado à ONG, cuja sede fica em Jundiaí, para ser reabilitado e reintegrado à natureza. Com o projeto, a concessionária também aprimora a capacitação de 140 colaboradores que atuam diretamente no resgate dos animais das pistas, além de atuar na educação ambiental das comunidades sob sua influência a fim de contribuir para a preservação da fauna e da flora regional.