Thiago Brochi pede reforço em patrulhamento de bairros da região do Nova Americana

O presidente da Câmara Municipal de Americana, vereador Thiago Brochi (sem partido), reuniu-se nesta sexta-feira (10) com o subinspetor da Gama (Guarda Municipal de Americana), Wendeo Santos, para solicitar reforço no patrulhamento nos bairros próximos à Nova Americana.

De acordo com o parlamentar, moradores da região – que inclui os bairros Vila Santa Catarina, Vila Galo, Conserva e Vila Biasi – têm apresentado constantemente solicitações por melhorias na segurança. “Fomos solicitados por moradores para uma atenção maior na segurança local”, explicou Brochi.

O parlamentar também visitou as proximidades da Praça Virgínia Mietto Faé com o subinspetor da Gama. “É importante os moradores registrarem Boletim de Ocorrência, mesmo de pequenos furtos, para que as corporações de segurança saibam exatamente”, defendeu.

Wendeo garantiu que serão realizadas ações específicas para a localidade. “Nos próximos dias vamos planejar o patrulhamento estratégico no local, sempre lembrando que é necessário os moradores comunicarem todas as ocorrências”, reforçou.

