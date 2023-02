Primeiro dia de disputas do Torneio de Verão leva 1.500 pessoas à Praia dos Namorados

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Americana vive um fim de semana diferente, com muito esporte, lazer e diversão. O 1º Torneio de Verão Esportes de Areia, promovido pela Secretaria de Esportes de Americana, levou cerca de 1.500 pessoas, entre atletas e visitantes, à orla da Praia dos Namorados, neste sábado (11). O prefeito Chico Sardelli e o vice Odir Demarchi abriram oficialmente o evento.

Foram disputados neste sábado os jogos de Futevôlei masculino. Pela manhã, as equipes da categoria intermediário entraram em quadra. Já as categorias iniciante e amador disputaram as partidas no período da tarde.

Na categoria Iniciante, os vencedores foram Weverton e Matheus; em segundo lugar ficaram Matheus e Gimenez, seguidos por Marlon e Bruno em terceiro e Abner e Romário em quarto lugar. A premiação para o iniciante é de R$ 500,00 (1º lugar), R$ 300,00 (2º lugar), R$ 200,00 (3º lugar) e R$ 100,00 (4º lugar).

Na categoria intermediário, João e Gustavo foram os campeões. Eles faturaram o prêmio de R$ 800,00. Leonardo e Bruno ficaram em segundo lugar, com o prêmio de R$ 500,00 seguidos por Caio e Gaúcho, em terceiro (R$ 300,00), e Cauã e Nathan, em quarto lugar (R$ 150,00).

A classificação da categoria amador foi a seguinte: Tiba e Baladinha em primeiro lugar; Yure e Leandrinho, em segundo; Lezão e André Hansen em terceiro e Murilo e Luan em quarto lugar. As premiações foram de R$ 1.500,00 (1º), R$ 800,00 (2º), R$ 500,00 (3º) e R$ 200,00 (4º).

Além das disputas na areia, o público pôde curtir ainda a música eletrônica do DJ Glenan, e a apresentação do grupo New Samba.

O prefeito Chico Sardelli destacou a importância da iniciativa para a cidade: “Americana merece um evento desse porte. Que orgulho ver nossa cidade voltando a sorrir. Parabéns a toda a organização do 1º Torneio de Verão Esportes de Areia”, disse Chico.

“Parabéns a todos que ajudaram a organizar esse evento, é muito bom ver Americana respirando esporte, festa e alegria”, disse Odir.

Ao todo, 280 atletas disputam seis categorias nos dois dias de competições. No futevôlei masculino, foram 32 duplas na categoria iniciante; 24 duplas na intermediário; e 12 duplas no amador.

Neste domingo (12), ocorrem as partidas de vôlei de praia. São 16 equipes no misto 4×4; 16 duplas no feminino e 24 duplas no masculino.

Vôlei de praia masculino e feminino – Os jogos acontecem a partir das 9 horas no feminino e às 14 horas no masculino.

As premiações tanto para o masculino como o feminino são R$ 1.000,00 (1º), R$ 600,00 (2º), R$ 300,00 (3º) e R$ 150,00 (4º).

Vôlei de praia misto 4×4 – Os jogos têm início às 11 horas, e a premiação é a mesma do vôlei de praia.

“A competição está sendo um sucesso, como já prevíamos, com a participação de centenas de atletas e do público geral. Neste domingo tem muito mais, convidamos novamente a todos para prestigiar esse grande evento”, disse o secretário de Esportes, Marcio Henrique Leal.

Neste domingo, o público poderá aproveitar também a música eletrônica do DJ Glenan, e a partir das 16 horas, muito pagode com o show de Robson Cruz.

Siga o @portaldeamericana no Instagram (clique aqui)