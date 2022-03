Todas as UTI’s de Americana ficam vazias pela primeira vez na pandemia

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O município de Americana registrou nesta quarta-feira (30) apenas sete internações em leitos de enfermaria e nenhum leito de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) ocupado para casos de Covid-19. Isso não acontecia desde o início da pandemia, em março de 2020. Um dos principais fatores apontados para a queda das internações é a ampla cobertura da vacinação contra a doença.

Em Americana já foram aplicadas 503.344 doses da vacina, considerando todas as etapas do esquema vacinal. O município já vacinou 189.353 indivíduos adultos com o esquema vacinal completo, o que inclui os que receberam a segunda dose ou a dose única.

A Vigilância Epidemiológica informou nesta quarta-feira (30) que foram registrados 26 novos casos da doença, sendo 23 após realização do exame PCR e três após testes rápidos, todos em isolamento domiciliar.

Quadro geral

O quadro geral da Covid-19 em Americana é o seguinte: 37.639 casos positivos, sendo dois internados, 956 óbitos, 245 em isolamento domiciliar, 36.436 recuperados e quatro casos suspeitos aguardando resultado de exame. Além disso, o município contabiliza agora 73.813 casos que eram considerados suspeitos, mas que já foram descartados pelo resultado de exame negativo.

Ocupação geral de leitos

Nesta quarta-feira (30), a taxa geral de ocupação de leitos para Covid-19 no município é zero para leitos com respiradores (de 24 no total, nenhum ocupado) e de 15,91% de leitos sem respiradores (de 44 no total, 7 ocupados).