Três são presos após furto em estacionamento de veículos

Três homens foram presos na noite desta terça-feira(5), após tentarem furtar um estacionamento de veículos na Avenida da Amizade, em Americana.

De acordo com a Guarda Municipal, durante um patrulhamento pela via, o motorista de um Corsa Classic prata, ao notar a presença da viatura, saiu em alta velocidade com o veículo.

O carro foi perseguido pela guarda que logrou êxito na abordagem. Os três ocupantes do carro, um autônomo de 35 anos, um pedreiro de 31 e um ajudante geral de 37 anos, confessaram a tentativa de furto. No carro foram localizados 4 rodas com pneus, 1 bateria veicular, 1 rádio e 1 caixa de câmbio.

Os três foram detidos e encaminhados ao Plantão Policial de Santa Bárbara d’Oeste, onde o caso foi registrado como furto tentado. Ambos ficaram presos.