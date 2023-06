Vereador Gualter Amado é denunciado ao Conselho de Ética da Câmara de Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O vereador Gualter Amado, do partido Republicanos, está sendo alvo de uma denúncia no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Americana, devido a um ataque ao jornalista Willian Moreira, do Portal de Americana.

Segundo relato, o vereador perdeu a compostura ao ser questionado pelo jornalista, chegando ao extremo de invadir a sala de imprensa da Câmara Municipal de Americana, proferindo gritos e insultos. A motivação para esse episódio foi o questionamento feito ao parlamentar sobre o uso indevido de vagas destinadas a visitantes da Casa Legislativa.

No documento protocolado junto à presidência do Poder Legislativo, o jornalista formaliza a denúncia de conduta antiética por parte de Gualter durante o exercício de seu mandato. “As ações mencionadas anteriormente violam claramente o Código de Ética da Câmara Municipal de Americana, no qual os vereadores são obrigados a aderir aos mais altos padrões éticos e agir em benefício do interesse público e do bem-estar dos cidadãos”, destaca o documento.

Em seu argumento, o profissional ressalta que a conduta antiética do vereador Gualter Amado causa danos significativos à imagem e à reputação da Câmara Municipal de Americana: “Esses comportamentos não condizem com a postura esperada de um representante eleito pelo povo”.

Além disso, o documento aponta as violações à liberdade de imprensa, garantida pela Constituição Federal de 1988. O artigo 220 da Constituição estabelece que “a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição”.

Procurado pelo site, o presidente da casa, Thiago Brochi, afirmou que o caso já foi encaminhado ao departamento jurídico para ser devidamente processada nos termos do Regimento Interno e normas correlatas

