FAM realiza 1º Arraiá Solidário neste sábado

A FAM-Faculdade de Americana realiza no próximo dia 24 de junho, dia de São João, uma das datas mais especiais para festas juninas, a primeira edição do Arraiá da Instituição. O evento será realizado na portaria 4 à partir das 14 horas, na Avenida Joaquim Boer, 733 – Jardim Luciene – com estacionamento da portaria 5 gratuito.

Como a solidariedade está dando o tom da festa, o Arraiá ajudará 9 entidades assistenciais da nossa região: como a APAE Americana, o Instituto Santé Marine, a ONG Casa Mais, a Comunidade Geriátrica Nova Odessa, a Casa da Yara, o Rotaract e Rotary, o Bem Querer, a ONG Fraternidade, ONG Alec e ONG Nileec terão a oportunidade de divulgar seu trabalho e arrecadar fundos para suas causas. Além disso, alunos da FAM também estarão engajados nesse movimento solidário.

Como uma boa festa junina, o Show de Prêmios está garantido com o bingo que inicia a partir das 17h. Além das comidas e bebidas típicas: Quentão, Vinho Quente, Cachorro Quente, Milho Verde, Maçã do Amor, Bolos, Salgados, Polenta, Espetinhos, Doces Juninos, cerveja, refrigerantes e chopp DAMA. A festa ainda conta com a “Espaço dos Traillers” e coquetéis da turma do TJ Armazém, de Nova Odessa.

E festa junina sem música típica como forró, xote e sanfona não é festa, no palco a Orquestra Sanfônica traz grandes sucessos do nordeste, o cantor Thiago Lins apresenta o melhor do sertanejo universitário e ainda tem no comando das pick-ups o DJ Pirulito durante todo o evento.

“A FAM sempre busca estar perto da comunidade e oferecer ótimas oportunidades de entretenimento, como nosso primeiro Arraiá, que com certeza, será um sucesso”, disse o diretor geral da FAM, Gustavo Azzolini.

