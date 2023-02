Vereador solicita informações sobre obras de asfaltamento da estrada do Jardim Mirandola

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O vereador Vagner Malheiros (PSDB) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana pedindo informações da prefeitura sobre obras e asfaltamento da Estrada da Servidão, no bairro Jardim Mirandola.

No documento, o parlamentar destaca que a via pública está recebendo intervenções fundamentais para a segurança dos motoristas e pedestres, com investimentos estimados em R$7 milhões. O valor foi obtido através de contrapartida de empreendimentos que serão instalados no local. Após o término da pavimentação, a via receberá ciclovia, canteiro, paisagismo, sinalização viária e iluminação de LED.

Malheiros explica que, em visita ao local, constatou problemas referentes à qualidade da obra. “As deteriorações são visíveis em múltiplas partes do asfaltamento, o que demonstra a qualidade duvidosa do material utilizado. Além disso, não se vislumbra nenhuma rede de escoamento (boca de lobo), que é uma premissa básica para construções relacionadas à infraestrutura de condomínio”, aponta.

No requerimento, o autor questiona se a prefeitura de Americana recebe documento ou recibo que comprove a qualidade e quantidade dos serviços de contrapartida; qual o valor das obras de contrapartida; e como a prefeitura fiscaliza a obra. Ainda no documento, Malheiros pede informações sobre a lista de empresas responsáveis por financiar o asfaltamento da Rua da Servidão e os motivos pela não edição de uma lei municipal que regulamente questões de contrapartida.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante a sessão ordinária de terça-feira (7). Se aprovado, será encaminhado à prefeitura para resposta.