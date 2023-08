Vereadora de Piracicaba morre aos 45 anos vítima de um câncer

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Morreu nesta terça-feira(15), a vereadora de Piracicaba, Ana Pavão, aos 45 anos, vítima de um câncer. Em fevereiro de 2013, Ana Lúcia foi diagnosticada um câncer de apêndice, algo raro na medicina e com tamanho já avançado. Foi operada e encaminhada mais tarde para uma cirurgia de grande porte no Hospital AC Camargo.

Ana Pavão estava em tratamento domiciliar até a tarde de segunda-feira (14), quando seu quadro se agravou e seguiu para a Santa Casa de Piracicaba. Na mesma data, ela enviou ofício à presidência da Câmara sobre o pedido de licença do cargo, por motivos de saúde, entre os dias 11 de agosto e 10 de outubro.

Eleita para a legislatura 2021-2024 com 1.348 votos, Ana Pavão era filiada ao PL (Partido Liberal) e exercia seu primeiro mandato na Câmara. No biênio 2021-2022, ocupou o cargo de primeira-secretária da Mesa Diretora.

Piracicabana, nasceu em 19 de março de 1978 e deixa o marido Alexandre Ricardo Pavão, de 45 anos, e os filhos Filipe, de 22, e João Pedro, de 12, além da mãe Maria Madalena Pagotto Batista, de 75 anos, e a irmã Ana Paula.

O presidente da Câmara de Piracicaba, Wagner Oliveira (Cidadania), o Wagnão, decretou luto de três dias no Legislativo e as bandeiras do prédio principal da Câmara estão a meia-haste. Em função disso, não haverá expediente nesta quarta-feira (16) e todas as atividades previstas para o período foram canceladas. As informações sobre o velório e enterro serão divulgadas posteriormente.