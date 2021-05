Vereadora sugere criação de banco de rações e medicamentos para animais

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A vereadora Professora Juliana (PT) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento em que pede informações do Poder Executivo sobre doação de ração animal a ONGs (organizações não-governamentais) e protetores independentes do município.

No documento, a parlamentar destaca que o abandono de animais domésticos é uma questão estrutural que atinge a maior parte da sociedade e que ações voluntárias para manter os animais resgatados, procedimentos veterinários, lares transitórios, entre outros, vêm sendo executadas há anos também por protetores independentes, ONGs e cidadãos, alguns desses com recursos próprios.

“Devido à atual situação que nossa sociedade enfrenta, com o aumento do número de denúncias de maus-tratos, pedidos de ajuda aos protetores, pedidos de ração e o aumento de animais abandonados, tornou-se insustentável a prática e o manejo dessas ações sem o auxílio do Poder Público”, afirma Professora Juliana.

No requerimento, a parlamentar questiona se o Poder Público possui meios de ajudar ONGs e protetores independentes com o fornecimento de ração e medicamentos veterinários e sugere a criação de um banco de ração animal para receber e armazenar produtos, gêneros alimentícios e medicamentosos para os animais em situação de vulnerabilidade.

Juliana pergunta ainda o que pode ser feitos de imediato, considerando a necessidade apresentada, e se o Poder Executivo tem interesse em enviar à Câmara um projeto de lei instituindo o banco de ração no município.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário na próxima sessão ordinária, que acontece na quinta-feira (27).