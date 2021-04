Vigilância Sanitária alerta para possível golpe em Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Vigilância Sanitária de Americana alertou na tarde desta quinta-feira(15), que indivíduos estão ligando nas residências e estabelecimentos do município, em nome de empresas e fazendo perguntas sobre medidas de prevenção ao coronavírus.

De acordo com a vigilância, após a conversa, a pessoa, representante de uma suposta empresa, informa um código e diz que foi gerada uma visita da Vigilância Sanitária. Ela então informa ao morador o período em que a visita deverá ocorrer.

“A Vigilância Sanitária esclarece que em nenhum momento avisa com antecedência o proprietário da residência ou estabelecimento a ser vistoriado, e que também não atua por meio de códigos que geram tais vistorias, mas sim por consequência de alguma ação que coloca em risco a saúde pública em geral. A ligação, ao que tudo indica, trata-se de uma tentativa de golpe aplicado contra a população de Americana”, disse a nota divulgada pelo órgãO.

O setor orienta para que o morador, ao receber esse tipo de ligação, solicite o nome de quem está falando, e diga que irá confirmar a veracidade da informação junto à Vigilância Sanitária do município. E, que, jamais permita que pessoas sem a devida identificação do órgão municipal adentrem a residência ou estabelecimento, com o propósito de realizar uma “fiscalização” no imóvel.