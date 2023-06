Adriana Cardoso assume comando do Partido Solidariedade em Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A médica Adriana Carina Polito Cardoso, esposa do vereador Dr. Daniel Cardoso (PDT), assumiu o comando do partido Solidariedade na cidade de Americana.

A nomeação foi anunciada através de um post nas redes sociais, nesta quinta-feira(15), no qual Adriana aparece ao lado do atual presidente do partido, Paulinho da Força.

“Agradeço a confiança depositada em mim e reafirmo meu compromisso de trabalhar arduamente em prol de Americana e de sua população”, disse ela na postagem.

