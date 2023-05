Carol Levino é eleita rainha da 35ª Festa do Peão de Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A tão aguardada 35ª edição da Festa do Peão de Americana já tem sua realeza definida. Na noite deste sábado, em uma cerimônia repleta de emoção e tradição, Carol Levino foi eleita a rainha do evento, enquanto Kevelyn Brenda conquistou o título de 1ª princesa e Beatrice Moraes foi nomeada 2ª princesa.

A festa, que será realizada entre os dias 9 e 18 de junho, promete oferecer uma experiência inesquecível aos amantes do rodeio e da música sertaneja. Com um line-up recheado de estrelas, o evento promete agitar o público com shows incríveis e muita animação.



Na sexta-feira, dia 9 de junho, a abertura do evento contará com as apresentações de Henrique e Juliano, que convidarão Rayane e Rafaela para subir ao palco. Além disso, a noite será embalada pelos hits eletrônicos do renomado DJ Alok, seguido pela voz inconfundível de Luan Santana.

No sábado, dia 10 de junho, será a vez do público vibrar com o fenômeno Gusttavo Lima, que promete um show cheio de energia. O cantor Gustavo Mioto, Pedro Sampaio e o DJ KVSH também estarão presentes, proporcionando uma noite repleta de sucessos e muita diversão.

No domingo, dia 11 de junho, a dupla Maiara e Maraísa trará todo o seu carisma e talento para o palco, acompanhada por Edson e Hudson e a icônica dupla Rionegro e Solimões. Será uma oportunidade imperdível para os fãs desses grandes nomes da música sertaneja.

Já na sexta-feira, dia 16 de junho, a cantora Ana Castela e a dupla Hugo e Guilherme irão contagiar o público com suas performances marcantes. E no sábado, dia 17 de junho, a festa ficará ainda mais intensa com as apresentações de Jorge e Mateus, Matheus e Kauan, Zé Neto e Cristiano, além do talentoso DJ Sevenn.

Encerrando a Festa do Peão de Americana com chave de ouro, no domingo, dia 18 de junho, subirão ao palco as lendas Chitãozinho e Xororó, acompanhados pela dupla Zezé di Camargo e Luciano. Será uma noite emocionante e nostálgica, repleta de clássicos que marcaram gerações.

