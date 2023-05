Thiago Brochi acompanha fiscalização a postos de combustíveis pela ANP, Procon e Polícia Civil

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O presidente da Câmara Municipal de Americana, vereador Thiago Brochi (sem partido), acompanhou nesta segunda-feira (22) o trabalho de fiscalização a dois postos de combustíveis da cidade, em operação realizada pelo Procon local, a ANP (Agência Nacional de Petróleo) e a Polícia Civil.

A primeira visita foi realizada em um posto localizado na Avenida 9 de Julho para fiscalizar a qualidade dos combustíveis comercializados pelo estabelecimento.



O local, que havia sido fiscalizado por Brochi, Procon e Polícia Civil meses atrás, estava com as bombas, a loja de conveniência e o lava-rápido fechados, com cartazes informando um problema na Inscrição Estadual.

O fiscal da ANP averiguou os equipamentos do posto em busca de amostras, mas não havia combustíveis nos tanques subterrâneos. Em visita anterior, amostras haviam sido colhidas e laudos do Instituto de Criminalística (IC) da Polícia Civil constataram adulteração no etanol e na gasolina.

Em seguida, a operação foi até um posto de combustíveis na Avenida da Saudade, onde foram coletadas amostras para análise da ANP. “Continuamos atentos à questão dos postos em Americana. Seja na propaganda de preços promocionais ou na qualidade dos combustíveis comercializados”, destacou Brochi.

