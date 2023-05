Idoso morre atropelado por caminhão no São Luiz

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Um trágico acidente ocorreu na manhã desta terça-feira (23), resultando na morte de Luiz Carlos Moreira, um idoso de 64 anos. Ele foi atropelado por um caminhão que fazia reparo asfáltico no bairro São Luiz, em uma obra do DAE (Departamento de Água e Esgoto).

De acordo com informações preliminares, o motorista do caminhão não avistou a vítima no momento do acidente. O acidente ocorreu em frente à residência do idoso, localizada na Rua Antônio Luchesi, por volta das 10h.



Após o ocorrido, o Corpo de Bombeiros foi acionado e prontamente encaminhou Luiz Carlos Moreira para o Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi”. No entanto, infelizmente, ele não resistiu aos ferimentos e veio a falecer.

A gravidade da situação mobilizou também o Helicóptero Águia da Polícia Militar (PM), que foi acionado e pousou na Praça Alfredo Aroni próxima ao local do acidente.

A prefeitura de Americana ainda não se pronunciou sobre o caso.

