Confira as vagas que serão oferecidas no “Emprega Americana” neste sábado

Foto: Will Moreira

Foto: Will Moreira

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Os organizadores do “Emprega Americana” esperam reunir mais de 2 mil pessoas interessadas nas vagas oferecidas pela feira de empregabilidade. O evento, organizado pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Câmara Municipal e parceiros, acontece neste sábado (29), das 9 às 15 horas, no prédio do Legislativo, na Av. Monsenhor Bruno Nardini, 1835 – Jardim Miriam.

Os interessados não precisam se inscrever, basta comparecer ao local levando currículos atualizados. Além das ofertas de emprego e de recrutamento de profissionais, a feira contará com um espaço dedicado ao jovem aprendiz e ao primeiro emprego.

Ao todo, 45 empresas confirmaram a participação. Confira as vagas de cada empresa:

A EXECUTIVA

• Auxiliar de Produção

• Porteiro

• Auxiliar Administrativo

• Analista de Compras Exterior

• Assistente de Compras Exterior

• Assistente de Compras

• Assistente de Loja

• Assistente de Marketing

• Auxiliar de Expedição

• Auxiliar de Limpeza

• Auxiliar de Mesa de Corte

• Revisor de Tecidos

• Auxiliar de Serviços Gerais

• Operador de Caixa

• Conferente

• Conferente (PDC)

• Editor de Vídeos

• Fiscal de Caixa

• Fiscal de Loja

• Líder de Loja

• Motorista

• Repositor

• Supervisor de Marketing

ALATERE RH

• Ajudante de Produção

• Ajudante Geral

• Almoxarifado

• Analista de Comercio Exterior

• Analista de Importação

• Analista de Processos

• Analista de Recursos Humanos

• Assistente Comercial

• Assistente de Logística

• Assistente de Marketing

• Auxiliar de Limpeza

• Auxiliar de Produção

• Estágio Administração Comercial

• Estágio Atendimento

• Estágio em Administração

• Estágio Expedição

• Ferramenteiro

• Gerente Comercial

• Gestor de Marketing

• Metrologista

• Operador de Máquina

• Operador de Materiais

• Supervisor Comercial

• Tecelão

• Técnico de Manutenção Geral

• Tradutor de Japonês

AMERIPARTS

• Assistente de RH

• Auxiliar de Produção

• Gerente Comercial

• Separador de Reciclagem

• Supervisor de Fábrica

CARDSINOVA

• Analista de Recursos Humanos

• Analista de Suporte

• Analista Financeiro

• Analista Indicadores

• Assistente de Marketing

• Assistente de Vendas

• Assistente Financeiro

• Auxiliar de Suporte

• Consultor de Vendas

• Estágio em Suporte

• Gestor Administrativo

• Líder Administrativo

• Supervisor de Operações

• Zelador

CINDERELA FITAS

• Ajudante de Produção

• Assistente de Expedição

• Assistente de Suprimentos

• Assistente de Vendas

• Auxiliar Administrativo

• Auxiliar de Tecelão

• Contramestre

• Engrupador

• Supervisor Comercial

• Tecelão de Fitas

• Tecelão de Tecidos

• Vendedor Interno

FÊNIX MALHAS

• Auxiliar de Expedição

• Abridor de malha

• Auxiliar de produção

• Auxiliar comercial

• Tecelão de malharia

EXPERT RH

• Ajudante de Cozinha

• Ajudante de Tecelagem

• Assistente Administrativo

• Assistente de Departamento Pessoal

• Auxiliar de Expedição/Logística

• Auxiliar de Produção

• Costureira

• Cozinheiro

• Encarregado de Limpeza

• Motorista Carreteiro

• Movimentador de Materiais

• Operador de Injetora

• Operador de Máquina

• Operador de Produção

• Operador de Produção PCD

• Soldador

• Tecelão

• Técnico de Segurança do Trabalho

• Trocador de Moldes

GLASS CASA

• Faxineiro

• Limpador de Vidros

JOLITEX

• Ajudante Geral

• Operador de Máquina de Acabamento

• Revisor de Tecido

• Tecelão

MC DONALS’s

• Atendente de Restaurante

MÓVEIS JUNCO

• Ajudante de Motorista

• Ajudante Geral-Limpeza

• Almoxarife

• Analista de Logística-Transportes

• Analista de Ti

• Artesão

• Assistente Administrativo

• Assistente de Almoxarife

• Auxiliar de Marceneiro

• Auxiliar de Produção

• Comprador

• Costureira-Tapeçaria

• Embalador

• Faturista

• Inspetor de Qualidade

• Montador

• Motorista

• Operador de Telemarketing

• Pintor Industrial Eletrostática

• Porteiro

• Rebarbador

• Serralheiro- Soldas MIG e TIG

• Soldador

• Tapeceiro

• Vendedor- Móveis

NOVA GIULEN

Administrador de Empresa

• Assistente Contábil

• Assistente de Manutenção

• Assistente Fiscal

• Auxiliar de Manutenção

• Contramestre de Fiação

• Jardineiro

• Mecânico de Manutenção

• Pedreiro

• Serviços Gerais de Limpeza

• Supervisor Comercial

NUOVA STAMPA

• Enrolador de Tecidos

• Operador de Lavadora Continua

• Operador de Sanforizadeira

• Revisor de Tecidos

• Tecelão

• Tintureiro

OBER

• Ajudante de Cozinha

• Ajudante de Expedição

• Ajudante de Produção

• Analista de Marketing

• Assistente de Atendimento

• Costureira

• Mecânico de Manutenção

• Técnico em Eletrônica

ORSOLA

• Vendedor Externo

PAT

BEKAERT DESLEE

▪ Ajudante de Tecelão

▪ Cortador de Tecidos

▪ Costureira

▪ Tecelão

CASA DO CONSTRUTOR

▪ Auxiliar de Manutenção de Máquinas

CÔMODO CONFECÇÕES

▪ Costureira

CONSUL UP

▪ Assistente Comercial

▪ Ajudante de Cozinha

▪ Apontador de Produção

▪ Auxiliar de Produção de Estamparia

▪ Consultor de Vendas de Esquadrias

▪ Garçom

▪ Medidor Técnico

▪ Montador de Esquadrias

▪ Supervisor Comercial

GLAMOUR JOALHERIA

▪ Vendedor Interno

KRONOX

▪ Ajudante Geral

▪ Soldador

SETI FARIAS

▪ Aplicador de Laser em Clínica de Estética

▪ Atendente em Restaurante

▪ Auxiliar de Produção em Marcenaria;

▪ Gerente em Restaurante

▪ Motoboy

▪ Recepcionista

▪ Vendedor Externo

▪ Vendedor Interno

TORAQUA TECHNOLOGIES

▪ Auxiliar Administrativo

TREVILUB

▪ Ajudante de Motorista

▪ Operador Logístico

▪ Planejador de Manutenção de

Veículos Pesados

VEGAS CARD

▪ Analista de Full Stack

▪ Assistente de Call Center

▪ Assistente de Suporte

▪ Assistente Financeiro

▪ Consultor Comercial

▪ Executivo de Vendas

PENSECOM RH

• Ajudante de Almoxarife

• Analista de Administrativo Financeiro

• Analista E-Commerce

• Assistente Contábil

• Assistente de Marketplace

• Assistente de Projetos

• Atendente de Cafeteria

• Atendente de Crédito

• Auxiliar de Lavanderia

• Auxiliar de Logística Operacional

• Auxiliar de Serviços Gerais

• Comprador de Ferramentas

• Coordenador Comercial

• Eletricista de Autos

• Estagio comercial

• Estágio em Atendimento e Comunicação

• Estágio Recursos Humanos

• Garçonete

• Inspetor de Qualidade Jr

• Líder de Expedição

• Mecânico Automotivo

• Recepcionista de Clinica

• Representante Comercial

• Representante de Desenvolvimento de

Vendas

• Roteirizador

• Supervisor Interno de Televendas

• Técnico de Segurança Eletrônica

• Vendedor Consultivo

• Vendedor de Autopeças

• Vendedor Externo

• Vendedor Interno

PEOPLE RH

• Ajudante de Expedição

• Ajudante de Fiação

• Ajudante de Produção

• Ajudante Geral (Servente)

• Analista Controle de Qualidade

• Analista de Departamento Pessoal

• Analista de Laboratório Jr

• Analista de Logística

• Analista de Melhoria Contínua

• Analista de PCP

• Analista de Planejamento

• Analista de Rh

• Analista de T.i

• Assistente Administrativo

• Assistente de Diretoria

• Assistente de Manutenção

• Assistente Financeiro

• Assistente Fiscal

• Assistente Logístico

• Auxiliar Administrativo

• Auxiliar de Comunicação

• Auxiliar de Escritório

• Auxiliar de Licitação

• Auxiliar de Limpeza

• Auxiliar de Montagem

• Auxiliar de Produção

• Auxiliar de Recondicionamento

• Auxiliar de Revisor

• Auxiliar de Sala de Pano

• Auxiliar de Vendas

• Auxiliar Operacional

• Calheiro

• Captador de Imóveis

• Caseiro

• Coordenador Administrativo Contábil

• Coordenador Comercial

• Corretor de Imóveis

• Costureira

• Cuidador de Idosos

• Eletricista de Manutenção

• Eletromecânico

• Encarregado de Manutenção

• Estágio Marketing

• Lavador (Recondicionamento)

• Líder de Montagem

• Mecânico de Manutenção Industrial

• Mecânico de Refrigeração

• Motorista Carreteiro

• Motorista de Caminhão D

• Movimentador de Materiais

• Operador de Centro de Usinagem

• Operador de Empilhadeira

• Operador de Máquina

• Operador de Sanforizadeira

• Operador de Torno CNC

• Operador Injetora

• Pedreiro

• Pedreiro Líder

• Pilotista

• Preparador de Máquina Injetora

• Programador Operador de Centro de

Usinagem CNC

• Serviços Gerais Predial

• Soldador

• Supervisor de Manutenção

• Supervisor Supply Chain

• Suporte Técnico Externo

• Tecelão de Tear

• Técnico de Laboratório

• Técnico Eletrônico

• Técnico Químico

• Técnico Segurança

• Telemarketing

• Tintureiro

• Vendedor

• Vendedor de Loja

• Vendedor Externo

• Vistoriador de Imóveis

PROTDESC

• Analista de TI

• Assistente Comercial

• Auxiliar de Corte

• Auxiliar de Limpeza

• Auxiliar de Logística

• Auxiliar de Produção

• Estágio em Marketing

• Estágio em TI

• Estágio Financeiro

• Manutenção de Máquinas

• Manutenção Predial

• Operador de Máquinas

• Supervisor Financeiro

CREMA SUPERMERCADOS

• Açougueiro

• Ajudante de Açougue

• Ajudante de Cozinha

• Ajudante de Motorista

• Ajudante de Padeiro

• Auxiliar de Departamento Pessoal/RH

• Auxiliar de Limpeza

• Balconista

• Cozinheira

• Empacotador

• Encarregado de Açougue

• Encarregado de Hortifrúti

• Estoquista de Açougue

• Fiscal de Loja

• Operador de Caixa

• Padeiro

• Repositor

TÊXTIL FÁVERO

Assistente de Produção

• Contramestre (Tear Vamatex e Jato de ar)

• Departamento Contábil

• Departamento Financeiro

• Engrupador

• Faxineiro

• Liçadeira

• Revisor de Tecidos Crú e Tinto

• Tecelão (Tear Vamatex e Jato de Ar)

• Urditriz (Máquina Comelato)

• Vendedor Interno

TOYOBO

• Ajudante de Produção

• Auxiliar de Processos

• Auxiliar de Serviços

• Encarregado de Produção

• Mecânico Eletricista

VITAMINA POPULAR

• Auxiliar Administrativo

• Auxiliar de E-Commerce

• Empacotador

VRH CONSULTORIA

• Ajudante de Serviços Gerais

• Ajudante de Urdideira

• Ajudante Índigo

• Analista de Marketing

• Analista de Recursos Humanos

• Analista de Transportes

• Assistente Contábil

• Auxiliar de Produção

• Engomador

• Operador de Caldeira

• Operador de Conicaleira

• Operador de Urdideira

• Operador Índigo

• Tecelão

MARY HELP

• Auxiliar de Limpeza

• Empregada Doméstica

• Faxineira Diarista

• Passadeira Diarista

G FORCE SERVIÇOS

• Auxiliar de Limpeza

• Auxiliar de Serviços Gerais

• Líder de Limpeza

WIZARD

• Assessor Comercial

• Professor de Inglês