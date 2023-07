Marcos Caetano acompanha obras de finalização na remodelação do Portal

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O vereador Marcos Caetano (PL) fiscalizou na quinta-feira (27) os serviços de remodelação que estão sendo executados no Portal da cidade.

Na ocasião, o parlamentar, questionou a empresa que está realizando as obras e pediu explicações sobre o andamento dos trabalhos. A remodelação no portal de entrada de Americana inclui pavimentação asfáltica dos trechos que atualmente são canteiros, iluminação pública, recapeamento e melhorias no passeio público, acessibilidade e execução de rede de drenagens a construção de guias e sarjetas e adequações de galeria de águas pluviais e outros trabalhos.

“As obras estão em fase de finalização, após a conclusão das obras uma grande rotatória com semáforos será criada, com a promessa de facilitar o tráfego, está sendo feito um ótimo trabalho”, destacou Marcos.