Corá faz moção de aplauso para youtuber foragido e investigado pelo STF

O vereador Felipe Corá (Patriota) protocolou nesta segunda-feira(9), uma moção em que manifesta aplauso ao blogueiro foragido e youtuber Allan dos Santos, fundador do canal Terça Livre.

Segundo Corá, Allan dos Santos é reconhecido por suas análises e pelo combate ao comunismo, tendo se tornado referência em todo movimento conservador do Brasil, dos Estados Unidos e de outros países da América Latina.

De acordo com o vereador, enquanto não estavam bloqueadas no Brasil, as redes sociais de Allan dos Santos refletiam a influência dele, que chegou a ter em seu canal do Telegram mais de 120 mil seguidores, além de mais de 300 mil no Twitter e mais de 500 mil seguidores em seu perfil no Instagram.

Ordem de Prisão

Em outubro do ano passado, o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou a prisão preventiva do blogueiro e sua extradição dos EUA, onde vive. A ordem de prisão atendia a um pedido da própria Polícia Federal.

Allan dos Santos é investigado no STF em inquérito que apura a divulgação de fake news e ataques a integrantes da Corte, assim como pela atuação de uma milícia digital que trabalharia contra a Democracia. A PF apontou ao Supremo que Santos, “a pretexto de atuar como jornalista”, assumiu a condição de um dos organizadores de um movimento responsável por ataques à Constituição e aos Poderes de Estado.