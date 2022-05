Dia das Mães supera expectativa dos lojistas, diz ACIA

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

As vendas para o Dia das Mães superaram a expectativa da maioria dos lojistas, segundo apurou a ACIA (Associação Comercial e Industrial de Americana). Levantamento realizado pela entidade junto a comerciantes apontou crescimento médio de 10% nas vendas para a data em comparação com o mesmo período de 2021.

O dia que apresentou maior fluxo de consumidores foi o sábado (7/5), véspera do Dia das Mães. Alguns lojistas relataram crescimento de 15% no faturamento em comparação ao ano passado. “Foi visível o grande movimento de pessoas tanto na região central quanto nos corredores comerciais dos bairros”, destacou Wagner Armbruster, presidente da ACIA.

O fato de o Dia das Mães cair no domingo pós dia do pagamento de salários favoreceu o consumo. Além disso, fatores como a liberação do saque do FGTS e a antecipação do 13º salário dos beneficiários do INSS, injetando mais dinheiro no mercado, também contribuíram para o aumento nas vendas.

“Devemos considerar, ainda, que o esta foi a primeira data comemorativa após o fim das restrições sanitárias. Pela primeira vez, desde o início da pandemia, o consumidor pôde fazer suas compras sem máscaras e, consequentemente, sem medo”, comemorou Armbruster.