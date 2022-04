Dr. Daniel e Dra. Adriana devem ser exonerados do Hospital Municipal

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Os médicos Dr. Daniel Cardoso e Dra. Adriana Carina Polito devem ser exonerados do cargo concursado que ocupam no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana. De acordo com informações que Portal de Americana teve acesso, o relatório final do processo de sindicância pede a exoneração do casal por por justa causa após um episódio de agressões.

Conforme o site já mostrou, o casal se envolveu em diversas polêmicas, entre elas a apresentação de atestados no período de uma viagem para uma festa em Caldas Novas (leia aqui). Adriana também responde processos na justiça de Americana por acusações feitas em publicações e lives nas redes sociais.

De acordo com o processo de sindicância, no dia 4 de janeiro, o casal se envolveu em uma nova confusão. Adriana teria agredido fisicamente o presidente da FUSAME (Fundação de Saúde do Município de Americana), Douglas Henrique Magalhães Ferreira, nas dependências do hospital municipal. Já Daniel, que também é vereador na cidade, teria feito ameaças verbais. Na época, um vídeo com as ameaças circulou nas redes sociais.

No dia 28 de janeiro os dois foram afastados do cargo pelo período de 60 dias para que o caso fosse investigado. No retorno as atividades, no final de março, Daniel pediu afastamento remunerado do cargo.

O relatório final da sindicância, com a decisão pela exoneração dos servidores, foi concluído na última semana. Ainda cabe recurso da decisão e apenas a publicação da decisão no Diário Oficial do Município garante o trânsito em julgado.

Questionada sobre a possível exoneração, a Prefeitura de Americana disse que não vai se manifestar sobre documentos ou procedimentos internos até que haja o trânsito em julgado administrativo. “Os atos são encaminhados diretamente às partes ou ao advogado devidamente constituído nos autos”, informou em nota enviada ao site.

Procurado pelo Portal, Daniel disse que precisaria de 12 horas para responder os questionamentos, já Adriana não respondeu a mensagem enviada pelo site. O espaço segue aberto.