Juliana anuncia pré-candidatura a deputada pelo PT

A vereadora Professora Juliana anunciou no último sábado (9), sua pré-candidatura a deputada estadual pelo PT (Partido dos Trabalhadores). A decisão foi tomada após diálogo com a direção estadual do partido e com apoiadores de Americana e região.

No último sábado, a vereadora reuniu militantes do PT e apoiadores do mandato no Sindicato da Construção Civil para um debate sobre o cenário das Eleições 2022 e também sobre a possibilidade de se candidatar a deputada estadual. A decisão foi tomada com o apoio do grupo, reforçando o caráter participativo de seu mandato.

“Ninguém é candidata por si mesma. As candidaturas existem para defender projetos coletivos e atender anseios da população. Então foi muito importante contar com o apoio desse grupo super diverso que reunimos no final de semana. E desde que publicamos nas redes sociais tenho recebido uma série de mensagens de pessoas que estavam em busca de uma candidatura feminina de deputada estadual em Americana”, relatou a vereadora.

A vereadora citou ainda que a cidade de Americana nunca teve uma deputada eleita e está, há anos, sem representação Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo). “ Há anos não temos representação da micro região de Campinas na Alesp; agora temos a oportunidade de fazer história, de ter uma mulher americanense no parlamento estadual pela primeira vez”, disse.

Segundo Juliana, as pautas prioritárias que ela trabalha em âmbito municipal, como os direitos das mulheres, a igualdade racial, a educação e a saúde de qualidade, serão também suas pautas principais caso seja eleita.