Ricardo Molina assume coordenação do partido de Tarcísio na região

O empresário e pré-candidato a deputado estadual, Ricardo Molina, assumiu a coordenação do Partido Republicanos na Região. Molina terá a responsabilidade de coordenar as cidades de Americana, onde assumiu a presidência do partido, Santa Bárbara d´Oeste e Nova Odessa.

“A responsabilidade é imensa. Além de coordenar o Republicanos em uma região tão importante do Estado, nossa alegria se completa com a vinda do Ex-ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas ao time 10. Ele tem todas qualidades e requisitos para governar o estado mais importante do país e estaremos trabalhando dia e noite por isso, não só na região, mas em todo estado”, afirmou.

Molina também comentou sobre o planejamento do partido através do presidente estadual, Sergio Fontellas e elogiou o dirigente. “Desde 2018 participo de reuniões com o presidente Sergio onde ele sempre mencionou que o Republicanos se preparava para voos mais altos. A prova disso é uma pré-candidatura própria e muito forte ao Governo de São Paulo, e com certeza o aumento das bancadas de deputados federais e estaduais. Parabéns ao presidente Sergio Fontellas pelo excelente trabalho, assim como o presidente nacional, Marcos Pereira”

Fontellas falou sobre a atuação do Molina junto ao Republicanos. “Tudo o que temos orientado ao Molina, ele tem procurado seguir, isso é muito bom, até porque, agindo desta maneira, o Republicanos tende a ganhar muito mais, principalmente em relação aos projetos futuros traçados por nosso partido”, declarou.

Ricardo Molina é graduado em Engenharia de Produção, pós graduado em Logística Empresarial, Gestão Comercial, Marketing de Serviços, Gerência da Produção e fez curso de Gestão Pública pelo RenovaBR. É proprietário da Clarian Saúde, foi gestor do vitorioso Basquete Feminino de Americana e atualmente é presidente Licenciado da Liga de Basquete Feminino. Molina é casado, marido da Aline e pai do Enrico de 6 anos.