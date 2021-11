Dr. Daniel também faltou do plantão no hospital municipal de Nova Odessa

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O médico e vereador de Americana, Dr. Daniel Cardoso, que apresentou um atestado de afastamento para 5 dias e participou de uma festa em Goiás, no final de outubro, também faltou de um plantão na cidade de Nova Odessa.

A informações foi confirmada nesta quinta-feira (11), pela prefeitura de Nova Odessa ao Portal de Americana.

Conforme este site já mostrou anteriormente, Daniel apresentou um atestado do dia 29 de outubro com validade de afastamento para 5 dias. No dia 30 de outubro ele esteve em Caldas Novas para participar do aniversário da deputada Magda Mofatto.

No dia 1° de novembro, quando deveria dar plantão no Hospital Municipal Dr. Acílio Carreon Garcia, em Nova Odessa, ele não compareceu.

Sua esposa, a médica pediatra Dra. Adriana Carina, que atende em Americana, também apresentou dois atestados neste período, sendo um para o dia 28 e outro para os dias 1º e 2 de novembro, feriado de Finados.

O casal nega qualquer irregularidade , mas confirma a veracidade dos atestados e das fotos na festa de aniversário. Leia a carta do médicos na íntegra aqui.

“O profissional citado avisou com antecedência que se ausentaria e não prestou plantão na Rede Municipal na data apontada pela reportagem. Por isso, terá o dia descontado normalmente”, informou a assessoria de comunicação da prefeitura.

Ainda de acordo com o executivo, outro profissional cumpriu o plantão e o atendimento não foi prejudicado.