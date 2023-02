Equipe vistoria escolas para ampliação da conectividade

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Casa da Criança Tahira e as Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEIs) Tangará e Cunhataí são as próximas unidades da rede de ensino de Americana contempladas pelo projeto de ampliação de conectividade para acesso à internet. As escolas foram vistoriadas pelas equipes responsáveis pelo trabalho.

A melhoria na rede de transmissão de dados integra o pacote de ações desenvolvidas pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Educação, para promover a integração da tecnologia ao currículo escolar. Os profissionais verificaram os pontos de instalação de rede em cada sala.

“A administração do prefeito Chico Sardelli tem priorizado investimentos que promovam nova infraestrutura nas escolas e, desta forma, qualifiquem o ensino em Americana. Três das dez competências gerais da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) explicitam o uso da tecnologia e de recursos digitais e outras sete sugerem a possibilidade de integração de tecnologias existentes aos processos educativos, e é o que estamos fazendo com o uso de chromebooks, lousas digitais e com a ampliação da qualidade de acesso à internet nas escolas”, explicou o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.

Desde o início das ações em 2021, os serviços de melhoria na rede de transmissão de dados foram executados em 36 escolas municipais. As próximas unidades a receberem as melhorias são EMEI Aracati e creche Wanda Polo Müller, que passa por obras de reforma e ampliação.