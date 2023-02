Vereadores participam de reunião com secretário de Saúde e empresa que vai administrar o Hospital Municipal

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Os vereadores da Câmara Municipal de Americana reuniram-se nesta quarta-feira (1) com o secretário municipal de saúde, Dr. Danilo Carvalho de Oliveira, e representantes da OS Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, para discutir a transição de gestão do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, da Unacon (Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia) e da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da Avenida Cillos.

Participaram da reunião o presidente da Câmara, Thiago Brochi (sem partido), os vereadores Fernando da Farmácia (PTB), Gualter Amado (Republicanos), Leco Soares (Podemos), Leonora Périco (PDT), Lucas Leoncine (PSDB), Dr. Otto (Cidadania), Pastor Miguel (Republicanos), Professora Juliana (PT), Silvio Dourado (PL) e Thiago Martins (PV); o secretário municipal de saúde, Dr. Danilo Carvalho de Oliveira; o secretário-adjunto de saúde, Fábio Joner; a diretora superintendente da FUSAME, Lilian Godoy; e as representantes da OS Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, Luciana Bastitioli e Andréia Santos.

Durante a reunião, os parlamentares questionaram detalhes do contrato com a empresa e do processo seletivo para contratação de profissionais que atuarão no Hospital Municipal e nas unidades. Perguntaram ainda a respeito de possíveis mudanças no funcionamento do hospital e sobre como será o processo de transição de gestão.

De acordo com Brochi, durante o encontro foi possível sanar as dúvidas dos vereadores junto ao secretário de saúde e o departamento jurídico da secretaria. “O objetivo da reunião foi conhecer a empresa e quem está à frente dela. A vinda de uma nova OS pra Americana desperta curiosidades e os vereadores têm as suas dúvidas. Em minha opinião, a reunião foi muito produtiva e daqui pra frente é torcer para que a saúde melhore cada dia mais”, comentou o presidente da Câmara.

O vereador Lucas Leoncine destacou que intermediou a reunião após pedidos dos parlamentares, que possuíam diversas dúvidas sobre o processo. “Meu papel na liderança de governo é reforçar ainda mais esse diálogo produtivo entre a Câmara Municipal e o Poder Executivo. A melhoria no atendimento do Hospital Municipal e a reabertura da UPA Cillos são demandas prioritárias para a saúde pública em Americana. Com a reunião de hoje, tivemos uma grande oportunidade de debater esse processo de transição na gestão”, disse.