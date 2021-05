Homem morre ao tentar evitar roubo em sua casa no Pq. Novo Mundo

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Um homem de 52 anos morreu na madruga deste sábado(22), no bairro Parque Novo Mundo, em Americana, durante uma tentativa de roubo a uma residência.

De acordo com o registro da Guarda Municipal de Americana, por volta das 2h, a vítima e sua esposa acordaram com barulho em sua residência na rua Diadema. Marco Roberto Bernardo pegou um facão e foi ver o que estava acontecendo. Ao chegar na cozinha, entrou em luta corporal com o bandido que estava com uma faca. Marco levou quatro facadas.

A esposa da vítima saiu da residência para pedir socorro. O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou o homem ferido para o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana. Marco não resistiu.

Até a publicação ninguém foi preso. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal.