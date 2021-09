Mais de 92% consideram a Cultura de Americana ‘péssima’ ou ‘regular’

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Enquete realizada pelo Portal de Americana, através da plataforma Instagram mostrou que mais de 92% dos leitores avaliam como regular ou péssima a cultura pública da cidade.

A enquete foi divulgada no dia 6 de setembro e contou com a participação de 2164 leitores que escolheram entre quatro opções de avaliação.

1.347 (62,2%) pessoas avaliaram a cultura como ‘péssima’, 654 (30,2%) como ‘regular’ e 122 (5,6%) como ‘boa’. Apenas 1,8%, ou seja, 41 pessoas avaliaram as atividades culturais da cidade como ‘muito boa’.

A pesquisa reflete a situação da cidade. Conforme o Portal mostrou na segunda-feira, o Teatro Municipal “Lulu Benencase”, maior aparelho cultural da cidade, segue fechado para reformas e sem previsão de abertura ( Leia sobre o assunto aqui). O Museu Histórico e Pedagógico Municipal Dr. João da Silva Carrão, o antigo Casarão, também segue fechado com problemas estruturais.

A Secretaria de Cultura e Turismo de Americana é comandada por Fernando Giuliani, que também era secretario do governo Omar Najar(MDB) e foi reconduzido ao cargo pelo prefeito Chico Sardelli(PV).

O Portal de Americana também mostrou que no dia do aniversário da cidade, durante o evento de comemoração, realizado na antiga Estação Ferroviária da cidade, Sardelli chamou a atenção do secretário sobre o atraso na entrega da obra de reforça do espaço que é financiada pela Rumo Logística e é executada pela empresa Pavicamp (relembre o assunto aqui).

O Portal entrou em contato com a prefeitura de Americana para questionar sobre a falta de atrativos culturais na cidade e ouvir a avaliação do secretário em relação ao assunto, mas, até o fechamento desta nota não houve resposta.