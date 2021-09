Ação no Tivoli Shopping vai distribuir 2 mil livros gratuitamente

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Tivoli Shopping, em parceria com o Senac Americana, realiza a partir desta quarta-feira (08), a campanha “Adote um Livro”. A ação de incentivo à leitura acontece no empreendimento até sábado (11), das 10h às 22h, em um quiosque montado em frente à loja La Salete, próximo à Praça de Alimentação. O evento é gratuito e a participação é livre.

Estarão à disposição do público cerca de 2 mil livros da Editora Senac, com títulos e temas variados.

“A leitura enriquece o repertório e contribui para o desenvolvimento crítico das pessoas. Estamos animados com essa ação e felizes por poder contribuir com o Senac nessa iniciativa de democratização do acesso aos livros”, comenta a coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping, Paula Funichello.

De acordo com Ettore Poletti, gerente do Senac Americana, durante a ação, as pessoas poderão escolher o livro que quiserem para levar para casa, sem a necessidade de devolução. “O objetivo da ação é incentivar as pessoas a lerem mais, por isso, embora seja uma doação, a pessoa é quem vai escolher qual livro quer, por isso chamamos a ação de “Adote Um Livro”. Acreditamos que dessa forma a ação tem mais sentido, pois a pessoa vai escolher um livro com o qual ela se identifica e que tenha um significado importante para ela, o que faz aumentar as chances de que ela realmente vá ler aquele livro”, explica.

Ainda segundo ele, a ação também servirá para o Senac Americana divulgar seus cursos técnicos. Para isso, uma equipe da instituição de ensino estará no local todos os dias para prestar informações, tirar dúvidas e também já fazer as inscrições dos interessados.