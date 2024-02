Maria Giovana participa de encontro do PT e confirma união da esquerda

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A ex-vereadora Maria Giovana (PDT) participou de um encontro de lideranças do PT na última semana.

No encontro foi abordado a possível candidatura de esquerda da cidade. Maria deve encabeçar a chapa sendo candidata a prefeitura pela segunda vez.

Em vídeos divulgados no Instagram, Professora Juliana, vereadora do PT, critica a aproximação do atual prefeito Chico Sardelli com a direita no encontro com possível candidata.

No final do ano passado, a direção do PT confirmou o apoio ao nome de Maria. Com isso, os dois partidos de esquerda devem formar uma chapa na eleição de outubro.