Prefeitura finaliza pintura de praça no Zanaga

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), finalizou a pintura do Espaço Kids, Espaço Pet, guias, sarjetas, bancos e postes de iluminação pública da praça Vinicius de Moraes, no bairro Antônio Zanaga, nesta quinta-feira (1º).

“Estamos revitalizando a pintura de diversas áreas de lazer, ruas, avenidas, entre outros espaços e pontos do município. Além de proporcionar um ambiente mais agradável, esse serviço é muito importante para a visibilidade, oferecendo segurança aos frequentadores”, destaca o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Além das melhorias já concluídas, o local ainda ganhará mobiliários urbanos, como bancos, lixeiras e vasos, além de bebedouros e bicicletário.

A Prefeitura de Americana também está revitalizando as praças Sergio Miante (Vó Palmira), no Jardim Nossa Senhora do Carmo; Gunnar Bedicks (Tio Gága), no Jardim Glória; Manoel Rodrigues Nogueira, no Parque Novo Mundo; Natale Pinese no São Vito; Maçônica, no Werner Plaas; Domingos De Luca (Malala), no Frezzarin.