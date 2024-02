Granizo: previsão indica pancadas de chuvas para hoje e amanhã

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura (Cepagri) da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) confirmou a previsão de chuvas para hoje (1º) e amanhã (2) na região de Campinas. A análise aponta a possibilidade de precipitações acompanhadas por rajadas de vento, raios e eventual queda de granizo.

O cenário esperado para quinta e sexta-feira é de céu parcialmente nublado a nublado, com breves períodos de sol principalmente no final da manhã. As chuvas, previstas na forma de pancadas e temporais a partir da tarde, apresentam como principal risco meteorológico a intensidade e acumulados, podendo ocasionar pontos de alagamento e enxurradas. Destaca-se também o potencial para fortes rajadas de vento, alta incidência de descargas elétricas e eventual ocorrência isolada de granizo.

O Cepagri ressalta que os indicativos sugerem uma maior propensão a tempestades de grande impacto na sexta-feira. As temperaturas para hoje alcançarão uma máxima de 30ºC, enquanto amanhã as mínimas estão previstas em 19ºC e as máximas em 28ºC. Para o sábado, a tendência é de céu parcialmente nublado a nublado, com temperaturas variando entre 20ºC e 30ºC, e a previsão de temporais a partir da tarde permanece. A população da região deve estar atenta aos alertas meteorológicos e adotar medidas de precaução diante das condições adversas previstas.