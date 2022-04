Meche assina filiação com o partido de Bolsonaro para concorrer a deputado

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O vereador de Americana, Marschelo Meche, assinou nesta sexta-feira(1º), sua filiação com o Partido Liberal, digla atual do presidente Jair Bolsonaro.

Meche deixou o PSL (Partido Social Liberal) após a fusão com o DEM (Democratas) para a formação do União Brasil. A mudança acontece para que o vereador dispute a eleição de 2022 como candidato a deputado federal. Na eleição municipal de 2020, o vereador obteve 777 votos.

“Eu me filiei ao PL, o partido que lançará a reeleição do presidente Bolsonaro, sou pré-candidato a deputado federal e temos uma boa perspectiva de votos na chapa. Também estou trabalhando junto com o deputado Tenente Coimbra, que fez um grande trabalho pra nos ajudar a viabilizar a escola cívico-militar que virá pra Americana”, disse.

“Também estou alinhado com o grupo do PL de Americana, são quadros que admiro, vamos seguir renovando e colocando Americana na rota dos investimentos públicos federais”, completou Meche.