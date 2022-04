Rodrigo Garcia é empossado novo Governador de SP

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Rodrigo Garcia foi empossado Governador de São Paulo pelo presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), Carlão Pignatari, nesta sexta-feira (1º), durante visita ao Bom Prato Paraisópolis, na zona Sul do município de São Paulo. Ele tomou café da manhã na unidade e acompanhou o atendimento aos usuários do restaurante popular.

“Vim no Bom Prato de Paraisópolis não só para tomar café da manhã com as pessoas, mas também para assinar minha posse oficialmente. Escolhi essa unidade porque ela tem um significado muito importante”, disse Garcia. Na ocasião, a unidade serviu durante o café da manhã pão com manteiga, café com leite e salada de frutas de sobremesa.



Rodrigo Garcia tomou posse após o então governador João Doria comunicar a Alesp de que renunciou ao cargo para concorrer à Presidência da República nas eleições de outubro. A decisão atende às regras da legislação eleitoral e vale para todos os governadores. O ofício foi protocolado na Assembleia Legislativa paulista na tarde desta quinta-feira (31).

O presidente da Alesp falou ainda sobre o currículo do novo governador. “Rodrigo Garcia é novo, mas não é novato. Foi deputado estadual e federal, secretário de Estado e vice-governador. Por isso, tenho certeza que São Paulo continuará em boas e competentes mãos. Conte comigo e com a Assembleia Legislativa paulista nesta missão”, afirmou Carlão Pignatari.