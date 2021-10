Meche pede providências sobre retomada de investimentos e estímulos ao setor cultural

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O vereador Marschelo Meche (PSL) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento em que pede informações e providências do Poder Executivo para a retomada de ações e estímulos ao setor cultural e de atração de investimentos.

Conforme o parlamentar, prefeituras e governos estaduais já iniciaram ações de retomada e estímulos ao setor cultural, portanto, é preciso que o poder público municipal promova ações que atraiam investimentos no setor para geração de renda e combate ao desemprego,

“Com a pandemia, o setor da cultura foi um dos mais atingidos. Aqui em Americana possuímos bons equipamentos públicos que podem ser usados para produção de eventos, espetáculos e shows. É preciso que o poder público use essa estrutura para atrair investimentos. Além dos americanenses, as pessoas de outras cidades vêm pra cá e aquecem nosso mercado, isso é essencial para reversão do cenário atual”, afirma o autor.

No documento, Meche questiona se a prefeitura, através das suas unidades de gestão de políticas para a cultura, iniciou algum processo para estabelecer ações, diretrizes e orçamentos para retomada da agenda cultural presencial em Americana, se promoveu diálogo com setor privado e se foram realizadas todas as manutenções necessárias nesses espaços durante o período em que estavam fechados.

Ainda no requerimento, o vereador pede providências para o estabelecimento de ações de retomada da agenda cultural presencial, bem como dos programas sociais envolvendo o setor, estudo técnico para promoção de suporte financeiro, material e/ou tributário aos agentes do setor cultural afetados pela crise sanitária, além de um plano de atração de investimentos públicos e privados ao setor, a fim de retomar e potencializar o segmento na cidade.

O requerimento foi discutido e votado pelos vereadores em Plenário e enviado à prefeitura de Americana para resposta.