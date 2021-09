Ministra Damares almoça com evangélicos de Americana, mas não traz verbas

Foto: Will Moreira

Damares Alves, ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos do governo do presidente Jair Bolsonaro, visitou na tarde desta segunda-feira(13), a cidade de Americana, mas não fez nenhum anúncio relevante.

A ministra foi recebida em uma churrascaria da cidade, onde grupos evangélicos, políticos regionais e apoiadores almoçaram. A vinda foi intermediada por lideranças religiosas ligadas à Assembleia de Deus e a convite da Secretária de Assistência Social e Direitos Humanos de Americana, Juliani Hellen Munhoz Fernandes.

A expectativa dos presentes era para a possibilidade do anúncio de verbas para a cidade, mas a ministra não trouxe nada. Durante seu discurso, Damares falou sobre o aumento de abusos sexuais em crianças e recém-nascidos, sobre os ‘diferenciais’ do governo Bolsonaro e disse que seu ministério está trabalhando para defender as causas sociais.

Entre os presentes estava o prefeito de Americana, Chico Sardelli, o vice Odir Demarchi, o prefeito de Santa Bárbara, Rafael Piovezan e o prefeito de Nova Odessa, Cláudio José Schooder, o Leitinho, secretários de governo e outras lideranças políticas e religiosas.

No roteiro da ministra está prevista uma visita ao Benaiah e a Coasseje – Casa de Orientação e Assistência Social Seareiros de Jesus.