Sem máscara, ministra posa para fotos com idosos do Benaiah

Sem máscara, Damares Alves, ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos do governo do presidente Jair Bolsonaro, posou para fotos ao lado de idosos no lar Benaiah, na tarde desta segunda-feira(13).

Horas antes, durante o evento que aconteceu em uma churrascaria da cidade, Damares permaneceu grande parte do tempo sem a proteção contra covid-19.

A ministra também visitou a Coasseje – Casa de Orientação e Assistência Social Seareiros de Jesus.

Em maio deste ano, o Benaiah registrou um surto de Covid-19. Foram registrados 24 casos, sendo 22 idosos e 2 funcionárias, mesmo após a vacinação.