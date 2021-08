Multiplex realiza promoção “Todos Pagam Meia” no cinema

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O cinema Multiplex do Villa Multimall( antigo Vic Center), realiza a partir desta semana e por tempo indeterminado a promoção onde todos pagam meia entrada em todas as salas de segunda a segunda. A partir desta quinta-feira(19), os valores passam a ser Sala Vip R$13 e demais salas R$12.

Entre as estreias da semana está “O Poderoso Chefinho 2 – Negócios de Família”.

O longa acompanha novamente os irmãos Tim e Ted, agora adultos e vivendo vidas separadas. Enquanto Tim construiu uma vida calma no subúrbio com sua esposa, Carol, e as filhas, Tabitha e Tina, Ted se transformou em um mega empresário que resolve todos os problemas com dinheiro. Mas quando Tim descobre que sua filha caçula também é agente do BabyCorp, ele precisará da ajuda do irmão mais novo para lidar com a situação.

Para conferir as atualizações e novidades do cinema acesse a página do Facebook (clique aqui).

Confira a programação: