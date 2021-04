No pior momento da pandemia, diretor do Hospital Municipal pede demissão

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Prefeitura de Americana informou na manhã desta quarta-feira (7), que José Carlos Marzochi, deixou a direção do Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi”. A saída ocorre no pior momento da pandemia do coronavírus em Americana.

De acordo com o executivo, o profissional pediu exoneração apontando motivos pessoais. Marzochi era um dos cargos de confiança mantidos do governo Omar Najar.

“O prefeito, Chico Sardelli, agradece a Marzochi pela dedicação, empenho e pelo bom serviço prestado durante todo o período em que esteve à frente do HM. Caberá agora ao conselho diretor da Fusame definir o substituto”, trouxe a nota da prefeitura.