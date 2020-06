‘O presidente passeia a cavalo enquanto a pandemia galopa’, diz Doria

O governador João Doria criticou a postura do presidente, Jair Bolsonaro, durante a manifestação que aconteceu no último domingo(31), em Brasília.



Ignorando as medidas de higiene, o presidente participou do protesto pro-governo sem usar máscara. Ele usou um cavalo da Polícia Militar do Distrito Federal para ir até os apoiadores.



“Mais de 500 mil brasileiros adoentados, milhares que perderam as vidas. O presidente passeia a cavalo enquanto a pandemia galopa. Bolsonaro passeia a cavalo e a crise econômica segue sem rédeas”, disse o tucano durwnte uma coletiva de imprensa.