Polícia Militar dispersa aglomeração de torcedores do São Paulo na Avenida Brasil

A Polícia Militar dispersou na noite deste domingo(23), a aglomeração de torcedores do São Paulo em um posto de gasolina na Avenida Brasil, no cruzamento com a Rua Florindo Cibim, em Americana. Após vitória por 2 a 0 sobre o Palmeiras, o São Paulo conquistou o título do Campeonato Paulista de 2021.

De acordo com a PM, havia cerca de 150 pessoas no local e os presentes estavam fazendo grande algazarra, consumindo bebidas alcoólicas e, por vezes, soltando fogos de artifício.

A corporação contou com o emprego das equipes de Força Tática e do Comando de Força. Com a presença ostensiva da tropa em formação foi possível inibir a soltura dos fogos e dispersar os torcedores em aglomeração sem a necessidade de ação de controle de multidões.