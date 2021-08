Professora Juliana requer informações sobre alargamento de rua no Jd. Mirandola

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A vereadora Professora Juliana (PT) protocolou na secretaria da Câmara de Americana um requerimento solicitando informações sobre uma obra de alargamento da Estrada da Servidão Bom Recreio, que dá acesso à região do Jardim Mirandola.

No documento, a parlamentar relata ter visitado o local nesta segunda-feira (30) para verificar as condições da via após receber reclamações de moradores do bairro. Além de buracos, ondulações no asfalto e problemas de sinalização, Juliana constatou que a rua tem pontos estreitos em que não é possível o tráfego de dois veículos ao mesmo tempo, sendo que a estrada é de mão dupla.

“Conversamos com alguns moradores do entorno, que nos relataram alto índice de acidentes no local, já que a estrada é muito estreita. Quando algum caminhão ou ônibus passa pela via, o problema é ainda mais grave”, relata.

De acordo com a vereadora, em dezembro do ano passado foi anunciada uma obra de alargamento da estrada, que seria realizada por meio de contrapartida com empresas que estão construindo empreendimentos imobiliários no entorno da estrada. A obra, contudo, ainda não teve início.

“Já se passaram oito meses desde o anúncio dessa melhoria para o bairro e a situação é a mesma. Diante disso, protocolamos esse requerimento para obter mais informações sobre essa obra. É fundamental que isso saia do papel logo, para trazer mais segurança e comodidade para as famílias que moram naquela região”, acrescenta.

No requerimento, Juliana questiona se há projeto e orçamento para a obra, qual é a previsão para o início dos trabalhos, se há empresas e proprietários de lotes envolvidos na ação e se serão necessárias desapropriações de terrenos.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em plenário, na sessão ordinária de quinta-feira (2).