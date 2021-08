Juninho Dias propõe moção de aplausos à secretaria de Saúde por programa de reabilitação pós-Covid

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O vereador Juninho Dias (MDB) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana uma moção de aplausos à secretaria municipal de Saúde pelo projeto “SuperAção”, que tem como objetivo o acompanhamento dos pacientes mais afetados pela Covid-19 em sua reabilitação, com suporte médico e treinamento físico durante o período de doze semanas.

No documento, o parlamentar destaca que o programa vai ao encontro de uma indicação de sua autoria em que solicitou a criação e implantação de um trabalho para reabilitação física e de saúde no período posterior à doença, em uma parceria entre as secretarias de Saúde e de Esportes.

Desta forma, o paciente receberá alta do hospital já com a prescrição médica e o encaminhamento para as clinicas de fisioterapia, para que tenha o acompanhamento adequado. Recebendo alta da fisioterapia, contará então com um trabalho da secretaria de Esportes, com exercícios para o fortalecimento muscular e condicionamento físico, retornando aos poucos para as atividades básicas do dia-a-dia.

“É uma iniciativa que com certeza ajudará centenas de pessoas que permaneceram com sequelas da Covid-19. O prefeito Chico Sardelli e as secretarias envolvidas estão de parabéns pela organização e proatividade nesta causa, oferecendo esperança e apoio para os mais afetados pela doença, auxiliando no retorno de suas atividades”, destacou Juninho.

A moção foi aprovada pelos vereadores em plenário, durante sessão ordinária, e será encaminhada à secretaria municipal de Saúde.