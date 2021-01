Santista abre 50 vagas de emprego em Americana

A Santista abriu nesta semana 50 vagas de emprego para sua unidade em Americana. As oportunidades são para Ajudante de tecelagem, ajudante de fiação, maquinista de fiadeira e ajudante de tecelão.

A seleção está sendo feita de duas formas: através de uma agência de empregos da cidade e pela própria empresa.

Para concorrer a uma das vagas é necessário disponibilidade de horário para trabalhar em turno 6×2, ensino fundamental completo, conhecimento do pacote office e residir em Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa ou Sumaré. A empresa oferece assistência médica e odontológica, transporte fretado e refeição no local.

A primeira forma de se candidatar é enviar o currículo através do e-mail selecao-am@santistasa.com.br com o nome da vaga no assunto do e-mail. O candidato ainda pode entregar o currículo físico na empresa que fica na Av. Nicolau João Abdalla, 100-140 – Antonio Zanaga.

Outra forma, é participar da seleção através da agência People RH. Os interessados devem comparecer nesta segunda-feira(18), até às 17h, na agência, com o currículo e a carteira de trabalho. A People fica na Av. Bandeirantes, 2629, em Americana.