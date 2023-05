Thiago Brochi participa de anúncio de verba de R$ 500 mil para campo sintético do projeto Camisa 1

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O presidente da Câmara Municipal de Americana, Thiago Brochi (sem partido), participou na sexta-feira (28) do anúncio de uma verba federal de R$ 500 mil para investimento na construção de um campo de futebol com grama sintética pela Associação Camisa 1, responsável pelos projetos Escola de Goleiros e a Camisa 1 Futebol, no Campo do Laranja, no Jardim São Paulo, onde ocorrem os treinamentos de jogadores de linha.

A confirmação ocorreu na sede da Escola de Goleiros, no bairro Chácara Machadinho. Além de Brochi, que intermediou o recurso junto ao deputado federal Paulo Alexandre Barbosa (PSDB-SP), participaram do anúncio o prefeito de Americana Chico Sardelli e o secretário municipal de Esportes, Márcio Leal. O anúncio ocorreu na semana em que se comemora o Dia do Goleiro, em 26 de abril.



De acordo com informações do idealizador do projeto, Vander Batistela, será implantado um gramado sintético em metade do campo, com planos de deixá-lo totalmente artificial no futuro. Será o primeiro campo de dimensões profissionais a receber grama artificial na cidade. Segundo ele, o gramado natural não resiste à rotina contínua de treinamentos, envolvendo 270 alunos. “São mais de 440 alunos no total do projeto Camisa 1 e serão beneficiados pelo novo campo sintético, com maior qualidade no trabalho, no Jardim São Paulo”, destacou.

“O Camisa 1 é um dos maiores, se não o maior, projeto social e esportivo de Americana. Então é importante continuarmos auxiliando essa importante iniciativa com recursos, para transformar cada vez mais vidas”, enalteceu Brochi.

“O projeto Camisa 1 tem um trabalho muito bacana, inclusive com apoio dos governos municipal e estadual. E agora poderá ampliar as atividades com o novo campo sintético por meio dessa verba federal”, apontou o deputado federal Paulo Alexandre Barbosa em vídeo enviado para o anúncio da verba.

