Vereador pede rebaixamento de guias em passeios públicos da Avenida Brasil para melhorar acessibilidade

O vereador Leco Soares (Podemos) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana sugerindo à prefeitura providências para o rebaixamento de guias na Avenida Brasil com o objetivo de facilitar a acessibilidade de pessoas com problemas de locomoção ou mobilidade reduzida.

No documento, o vereador relata que foi procurado por moradores que pedem a execução do serviço em calçadas próximas a farmácias e escritórios, onde o trânsito é intenso e perigoso para os pedestres.

