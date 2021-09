Vereadores participam de inauguração do novo complexo de salas da APAE Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O presidente da Câmara Municipal de Americana, Thiago Martins (PV), e os vereadores Lucas Leoncine (PSDB) e Thiago Brochi (PSDB)participaram nesta terça-feira (14)da entrega da reforma da piscina terapêutica e da inauguração do novo complexo de salas da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Americana. As benfeitorias foram custeadas em maior parte através de doações, com contrapartida do restante do valor pela entidade, que apresentou as estratégias para desenvolver sua sustentabilidade.

Durante a solenidade, o presidente da APAE Americana, Roberto Cullen Dellapiazza, e o coordenador geral do projeto, Paulo Roberto Carlomagno, destacaram a importância da participação da sociedade. A obra permitiu a adequação da área administrativa e a liberação de 510 metros quadrados para ampliação dos atendimentos. Atuando há 53 anos na cidade, a entidade hoje atende aproximadamente 1.100 matriculados nos diversos programas de saúde, assistência social, escola de educação especial e inclusão no mercado de trabalho.

“Momento de muita alegria poder acompanhar a inauguração do complexo de novas salas e a reforma da piscina terapêutica da APAE de Americana. Estas melhorias foram possíveis graças à união e apoio do setor público, privado e da sociedade civil organizada, em reconhecimento ao importante e admirável trabalho que a entidade desenvolve em nossa cidade. Parabéns a todos que contribuíram de alguma forma, em especial à APAE que é merecedora de toda a nossa atenção e respeito. Quem ganha com isso são as famílias atendidas”, comentou Martins.

“As entidades possuem um importante papel social no âmbito municipal e estar aqui com a APAE neste momento é de muito orgulho para todos nós”, comentou Leoncine.

“É uma entidade que atende milhares de pessoas em Americana e presta relevantes serviços há mais de 50 anos. E agora avançando na questão do atendimento, com capacidade para mais serviços e a piscina terapêutica”, destacou Brochi.