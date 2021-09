DAE promete normalização no abastecimento d’água em 72 horas

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana informou no final da tarde desta terça-feira(14), que regularizou, momentaneamente, os problemas que causaram a interrupção na captação de água do município desde a semana passada.

As medidas paliativas tomadas pela autarquia permitirão, por ora, a normalização do abastecimento nos reservatórios da cidade em cerca de 72 horas.

Na semana passada, uma pane elétrica provocou o incêndio no aparelho responsável por uma das bombas na nova estação de captação, o que provocou a interrupção total do sistema. Foi necessário religar a estrutura antiga, que opera com 30% a menos de água captada. Isso, e a alta temperatura dos últimos dias, de acordo com o DAE, criou problemas no abastecimento da cidade.

“O DAE e as empresas responsáveis pela obra da nova captação, que ainda está em fase de testes, ainda trabalham para uma solução definitiva à pane elétrica, com o envio para avaliação das peças na Suíça. Por ora, de forma paliativa, a nova captação vem operando parcialmente junto com a antiga, o que permite o retorno momentâneo da captação média, de 1.140 litros por segundo”, informou a autarquia em nota.