Piloto e copiloto do avião que caiu eram de Piracicaba

A queda de um avião na manhã desta terça-feira(14), em Piracicaba, deixou sete mortos. Além da família do empresário Celso Silveira Mello Filho, o piloto e o copiloto da aeronave também morreram.

O piloto Celso Elias Carloni, de 39 anos que nasceu em Piracicaba, morava atualmente em Sorocaba. Já o copiloto Giovanni Dedini Gullo, de 24 anos, também era piracicabano. Os dois estavam no comando do bimotor modelo King Air B200, ano 2019, prefixo PS-CSM, que caiu por volta das 9h, em uma área verde da cidade, minutos após decolar no aeroporto.

A esposa do empresário Maria Luiza Meneghel Silveira Mello, de 71 anos e os três filhos do casal, Celso Meneghel Silveira Mello e Fernando Meneghel Silveira Mello, ambos de 46 anos e Camila Meneghel Silveira Mello Zanforlin, de 48 anos, também estavam na aeronave.

O grupo Cosan, do qual o empresário era acionista, emitiu uma nota. Leia abaixo:

“Com enorme pesar, a Cosan informa que o empresário Celso Silveira Mello Filho estava com a família na aeronave King Air 360 que caiu hoje, às 10h, em Piracicaba, causando a morte de todos os ocupantes. Celso era acionista e irmão do presidente do Conselho de Administração da companhia, Rubens Ometto Silveira Mello. Também estavam no avião a esposa de Celso, Maria Luiza Meneghel, seus três filhos, Celso, Fernando e Camila, o piloto Celso Elias Carloni e o copiloto Giovani Gulo”.