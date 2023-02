Vice-prefeito de Nova Odessa passa mal e é socorrido por ministro de Lula

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O vice-prefeito de Nova Odessa, Alessandro Miranda (o Mineirinho), teve um mal súbito na manhã dessa sexta-feira (24/02), durante a história inauguração da segunda ETA (Estação de Tratamento de Água) da cidade, a ETA 2 Santo Ângelo, construída na bacia da Represa do Salto Grande. Mineirinho foi rapidamente socorrido pelo ministro chefe da Secretaria Relações Institucionais da Presidência da República, Alexandre Padilha – que é médico e foi o convidado especial do evento.

Na mesma data, a Prefeitura e a Coden Ambiental entregaram também a nova rede de distribuição de água tratada da região conhecida como “Pós-Anhanguera”, que elevou de 98% para 100% o índice de atendimento dos imóveis da cidade com água encanada.

Minutos após o ocorrido, o vice-prefeito novaodessense, que é comerciante do ramo automotivo na cidade, voltou à cerimônia ao lado do prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho) e garantiu que já estava bem novamente.

“Estou bem. Fiz uma pequena cirurgia ontem à noite e tomei anestesia local, que deve ter ‘combinado’ com a medicação que estou tomando e baixou minha pressão hoje cedo. Isso nunca tinha acontecido comigo antes, mas logo eu me restabeleci e voltei pra cerimônia. Agradeço o ministro Padilha, que é médico, pela atenção que ele me deu ali no momento. Mas fiquei bem rapinho”, comentou o vice-prefeito, que pratica esportes regularmente.

Mais informações sobre as inaugurações serão divulgadas ainda hoje

Siga o @portaldeamericana no Instagram (clique aqui)